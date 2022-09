„Stille Wasser“ in Mönchengladbach : Theaterstück mit Biss feiert Premiere im BIS

Mönchengladbach Mit der Uraufführung "Stille Wasser" zeigt das Kulturzentrum BIS erneut eine Eigenproduktion. Regisseurin Weber verspricht Theater mit Gaumenfreuden. Die Premiere findet am 30. September 2022 statt.

Die Premiere des BIS Lounge-Theaters „Stille Wasser“ sollte nahtlos an den Erfolg der „Hitzeperiode“ im BIS-Kulturzentrum anschließen. Doch dann kamen Corona und die Zeit der geschlossenen Theater und Kneipen. Damit mochte sich der Kölner Autor Christian Breitbach möglicherweise von der Zeit überholt gefühlt haben. Denn sein eigens für das Kulturzentrum und die Darsteller Susa Weber und Regine Meininger geschriebenes Theaterstück spielt in einer leeren Kneipe. Am Samstag, 30. September 2022, ist nun endlich Premiere des Zwei-Personen-Stücks.

Die Regisseurin ist überzeugt, dass der rund einstündige Drei-Akter „ein Knaller“ wird, der auf lange Zeit seinen Platz im Spielplan behauptet. Als Gründe nennt sie das gut geschriebene Bühnenstück mit witzigen Dialogen und die wunderbare Atmosphäre im BIS. Ein Blick in die Probenarbeit zum ersten Akt verspricht eine witzige Aufführung mit zwei gegensätzlichen Frauentypen. Weber mimt Andrea als resolute und lebenserfahrene Frau, die kein Kind von Traurigkeit ist und dies mitunter deftig kundtut. In deren Kneipe verirrt sich Antonia auf dem Weg zum geplanten Blind Date. Die Mittvierzigerin ist überzeugt, dass im disziplinierten Lebenslauf ein Ehemann längst überfällig sei. Regine Meininger mimt den Part mit Lust an der Überzeichnung und geradezu anrührender Schüchternheit und Verklemmtheit. Schon der Gedanke an einen Cocktail mit dem Namen „Sex on The Beach“ lässt ihre Protagonistin schamvoll erröten. An der Rolle habe sie gereizt, einen Charakter darzustellen, der sogar nichts mit der eigenen Person zu tun habe. Sie habe sich sogar ertappt, Mitleid mit der nach Liebe suchenden Antonia zu haben, verrät Meininger.