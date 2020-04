Kultur in Mönchengladbach : Theatersprechstunde mit Aistleitner und Peters

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Damit Theaterinteressierte auch während der Zeit ohne Vorstellungen mit dem Theater in Mönchengladbach in Kontakt bleiben könen, gibt es neben den digitalen Angeboten auch eine klassische Telefonsprechstunde.

Ulrike Aistleitner und Philipp Peters haben in dieser Woche ein offenes Ohr für Theaterinteressierte. Nach erfolgreichen Telefonsprechstunden unter anderem mit Operndirektor Andreas Wendholz und Schauspieler Ronny Tomiska sitzen am Dienstag und Mittwoch Ulrike Aistleitner und Philipp Peters am Telefon.