„Rusalka“ im Theater Mönchengladbach : Der Puter wird kalt

Der Vater ein Trottel, die Mutter eine Tyrannin und eine Rusalka ohne Fischschwanz. Foto: Matthias Stutte/© Matthias Stutte

Mönchengladbach Dvorák Oper „Rusalka“ begeistert das Premierenpublikum trotz eines zumindest gewöhnungsbedürftigen Regiekonzepts von Ansgar Weigner. Die neue Kapellmeisterin Erina Yashima überzeugt.

Von Armin Kaumanns

Ach, das „Lied an den Mond“, wie ist es doch so schön. Diese zu Herzen gehende Melodie, diese wunderbaren Aufschwünge in sehnsuchtsvolle Höhen, dieses traumhafte Setting: Seejungfrau plätschernd am Waldesrand in unschuldigem Sich-Verzehren nach dem Märchenprinzen – der Traum jeder Sopranistin und glückspendender Höhepunkt jeder „Rusalka“-Aufführung.

Bei der Premiere der landauf, landab gern und oft gegebenen Dvorák-Oper im Mönchengladbacher Theater darf Sophie Witte ganz nah an der Rampe in einem unschuldig weißen Kleid die Rusalka singen, zwar ohne Fischschwanz und Wellengeplätscher, aber ganz voller Zehren nach einem anderen Leben. Und die Sopranistin bringt den zarten Schmelz ihrer Stimme zum Fließen in dieser Arie, ihr Augenaufschlag, ihre zerbrechliche Gestalt geben der Szene die Intensität, die ihrem Instrument an Dramatik noch fehlt. Rollrasen ersetzt auf der Bühne von Tatjana Ivschina den Waldesrand, im Mondlicht-Spot rieselt leise Gold- und Silberflitter.

Immerhin, so ist nach diesem mit seinen knapp drei Stunden ersten fast normalen Opernabend nach langer Zeit festzuhalten, hat das Regiekonzept von Ansgar Weigner diese Szene nicht auch noch so mutwillig umgedeutet, wie er das äußerst konsequent den Rest des Abends vorführt. Denn mit so einer symbolistisch aufgeladenen Märchenoper, deren Libretto sich aus Andersens „kleiner Seejungfrau“ und dem Undine-Mythos speist und in wunderbare böhmisch eingefärbte Klänge gekleidet ist, will sich die Regie nicht anfreunden. Weigner behauptet mit verpsychologisierend leichter Hand: die Hölle, das ist die Familie. Väter sind Trottel, Mütter Tyranninnen, Geschwister Nervensägen. Außerdem: Wer nicht hören will, kommt in den Keller. Vorsicht mit Küchenmessern. An Weihnachten passieren die meisten Morde. Und so fort.

Vom eigentlich vorgesehenen Reich des Wassermanns ist in Tatjana Ivschinas Ausstattung ein bisschen blaugrüne Farbe auf einem bröckeligen Gemäuer geblieben, aus dem Rusalka wegwill – statt Fischschwanz hindern sie zunächst gelähmte Beine und Rollstuhl. Damit ihr Sehnen auch jedem im Parkett klar wird, geht schon zur – mitreißend musizierten – Ouvertüre bedeutungsschwanger und wie von Geisterhand eine Tür auf, die am Ende einer Treppe ins Licht der Liebe und Freiheit führt. Das mit der Tür kommt noch öfter. Nebst etlichen weiteren Regieeinfällen.

Zum Thema Familie will Weigner kurzerhand die Hexe Jezibaba als (tyrannische) Mutter umdeuten, die später in Personalunion als Fürstin im zweiten Akt auch noch gleich dem Prinzen an die Wäsche geht. Irgendwann will man gar nicht mehr hinsehen bei all diesem Vater-Mutter-Kind-Durcheinander. Als dann gegen Ende direkt neben dem unversehens zur Dekoration des Küchenmesser-Mords herbeigeschafften Christbaum ein Festtags-Puter auf dem Esstisch erkaltet, wird’s hanebüchen auf der Bühne. Und dann steigt auch noch die böse Mutter zum frustrierten Töchterchen ins Heiabett und verabreicht ihm die liebgewordenen Sedativa.

Allerdings wird teilweise hinreißend schön musiziert bei dieser „Rusalka“. Dafür ist zunächst die neue Erste Kapellmeisterin des Hauses, Erina Yashima, verantwortlich, die die Niederrheinischen Sinfoniker zum Kaum-mehr-Wiederzuerkennen auf gediegen, saftig und fettfrei getrimmt sicher durch die Partitur führt. Kaum mal wackelt es im Zusammenwirken mit der Bühne, auf der sich Solisten und Chor nach Lust und Können entfalten dürfen, auch wenn die Bühne sich nicht gerade als sängerfreundlich erweist. Nun, der Chor klingt äußerst edel, selbst als die Herren, aus welchen Motiven auch immer, in gründerzeitliche Damen-Garderobe gesteckt singen müssen.

Die flugs zu bezopften Rusalka-Schwestern umgedeuteten Elfen harmonieren allerliebst, aus dem Trio mit Susanne Seefing und Anne Heßling ragt der Sopran von Maya Blaustein entzückend hervor. Auch das Buffo-Duo Robin Grunwald/Boshana Milkov gefällt. Sophie Witte stemmt die große Rusalka-Partie nach Vermögen, Eva-Maria Günschmann beeindruckt beim Kraftakt, die Partien von Hexe und Fürstin zu verschmelzen, Matthias Wippichs Bass hört man an, dass er mit der Zuschreibung als Jammerlappen unglücklich ist. Märchenprinz-Tenor David Esteban strahlt auch in höchsten Lagen. Alles in also ein musikalisch ansprechender Abend, der vom Publikum ausgiebig gefeiert wurde.