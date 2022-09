Seit 100 Jahren in Mönchengladbach : Theatergemeinde löst sich auf

Seit 100 Jahren in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit einer Feierstunde in der Brandts-Kapelle beging die Besucherorganisation ihr 100-jähriges Bestehen. Die Entscheidung, sich aufzulösen, überschattete das Jubiläum. Wie es mit dem Schultheater-Festival weitergeht, steht noch nicht fest.

Dass ein Verein, der gerade sein 100-Jähriges feiert, zugleich seine Auflösung vollzieht, habe er „noch nicht erlebt“. Das sagte Johannes Eschweiler , Pastoralreferent bei der Stiftung Volksverein Mönchengladbach , in seinem Vortrag „Arbeiterschaft und kulturelle Teilhabe“ in der Brandts-Kapelle. Dorthin hatte die TheaterGemeinde Mönchengladbach zu ihrem Jubiläum eingeladen. 1922 gegründet, hat die Besucherorganisation, die sich stets dafür einsetzte, Menschen mit wenig Geld dennoch Theaterbesuche zu ermöglichen, seit jeher enge Kontakte zum Volksverein für das katholische Deutschland gepflegt. Und diese Beziehungen auch zum neuen Volksverein aufrechterhalten.

Vierter und letzter Vorsitzender der Theatergemeinde ist Dietmar Micha, der dem Verein mit seinen zuletzt 600 Mitgliedern seit 1988 vorsteht. Micha erinnerte die rund 50 Gäste bei seiner Danksagung an die „verlässliche, gute Zusammenarbeit mit der Stadt und deren Oberbürgermeistern“. Er lobte, dass zum Beispiel regelmäßig ein Stadtoberhaupt die Schirmherrschaft über die seit 1984 von der Theatergemeinde veranstalteten Schultheaterfestivals übernommen habe. „Die Verbindung zwischen Stadt und Theatergemeinde war großartig“, sagte der scheidende Vorsitzende.

Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Niederrhein Festival in Mönchengladbach

Niederrhein Festival in Mönchengladbach : Die Kunst des Ensemblegesangs

Dornröschen erwacht in einer verrückten Welt

Kindertheater : Dornröschen erwacht in einer verrückten Welt

Nachdem 2020 die Kooperation mit dem Stadttheater aufgrund der Pandemie ausgesetzt worden war, fanden die Partner keinen Konsens zu einem neuen Vertrag zwischen Theater und Theatergemeinde. Damit ist die zentrale Arbeitsgrundlage für den Verein entfallen. Insofern verwunderte es nicht, dass kein Vertreter des Theaters zur 100-Jahr-Feier erschien. Dagegen war OB Felix Heinrichs zur Stelle. „Das Faszinierendste für mich ist, wenn es gelingt, eine Welt, deren Existenz Jahrhunderte zurückliegen kann, auf den paar Quadratmetern einer Bühne lebendig werden zu lassen“, outete Heinrichs sich als Theaterfan. Er zollte dem Verein „großen Respekt für all das, was Sie in 100 Jahren den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt geschenkt haben“.