Abstraktes Stück der Hochschule Niederrhein : Hochschultheater kommt der Zeit auf die Spur

Gladbach Das Ensemble der Hochschule Niederrhein probt die Inszenierung „ChronoMeta“. Das abstrakte Stück hat am Freitag Pemiere.

Der Junge „A“ steht in sich gekehrt vor einer gerahmten Scheibe. Erst ist es still, dann erklingt sphärische Musik im Hintergrund. Aus dem Dunkeln erscheint eine Hand hinter der Scheibe. Langsam zieht sie leuchtende Farbe über das Glas und „A“ in ihren Bann. Auch seine Hand nähert sich der Scheibe und er hinterlässt eine farbige Spur, getrieben von einer unterbewussten inneren Kraft.

Konzert „LiedGut“ in Mönchengladbach : Drei Chöre schwelgen in romantischen Welten

Gemeinsam hat das Theaterensemble den Begriff „Zeit“ neu definiert und in drei Kunstformen unterteilt: Strukturzeit, persönliche Zeit und Wohlfühlzeit. Der Hauptcharakter „A“ durchläuft diese verschiedenen Zeitebenen und gerät in einen inneren Konflikt, er ist überfordert, gestresst und gelangweilt. Wie ist es möglich, diese drei Zeitformen zu verbinden und sein individuelles Ideal zu finden?

Die Aufführung des außergewöhnlichen Stücks ist für Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli, jeweils um 19.30 Uhr, im Kulturzentrum BIS an der Bismarckstraße 97-99 geplant. Außerdem ist „ChronoMeta“ am Donnerstag, 18. Juli, zur gleichen Uhrzeit im „Asta Keller“ Krefeld zu sehen.

Tickets für die Vorstellungen in Mönchengladbach sind zum Preis von jeweils sechs Euro (ermäßigt vier Euro) via E-Mail an bis-zentrum@t-online.de oder theater-hsnr@gmx.de bestellbar. Zusätzlich gibt es Karten an den jeweiligen Veranstaltungstagen ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.