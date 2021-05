Corona-Online-Tipp : Plauderstunde mit Souffleuse und Maskenbildnerin

Mönchengladbach Regieassistentin Marireau Mühlen und Souffleurin Martina Schröder haben ein neues Podcast-Format entwickelt. Bei „Back on Stage“ erzählen Theatermenschen, die jenseits des Rampenlichts steht. Die nächste Folge erscheint am 15. Mai.

Schauspieler, Sänger und Tänzer eines Theaters stehen oft im Rampenlicht. Im neuen Podcasts des Theaters Krefeld-Mönchengladbach rücken aber nun jene Menschen in den Mittelpunkt, die außerhalb des Scheinwerferlichts an der Magie des Theaters arbeiten. „Wir nehmen Euch mit hinter die Kulissen unseres Theaters“ versprechen Regieassistentin Marireau Mühlen und Souffleuse Martina Schröder. Die beiden haben den Podcast „Back on Stage“ entwickelt. In jeder Folge ist ein Mitarbeiter des Hauses eingeladen, von seiner Arbeit zu erzählen.

Begonnen hat die Podcast-Reihe am 1. Mai mit der Souffleuse Martina Schröder. Gut gelaunt unterhalten sich Mühlen und Schröder übers Soufflieren. Welche Voraussetzung man für den Job benötigt: „Es ist von Vorteil, lesen zu können.“ „Wie man an den Job kommt: „Aus Versehen.“ Wie der Job funktioniert: „Man ist Stimmungs- und Situationsbarometer und muss genau wissen, wann man die Stichworte sagt.“ Mühlen und Schröder lachen über die Situationen, in denen „peinliche Patzer passiert“ sind. „Wenn man mal in der Vorstellung soufflieren muss, fühlt es sich immer an wie ein fürchterlicher Patzer“, sagt Martina Schröder.