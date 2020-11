Kultur in Mönchengladbach : Streams frisch aus der Kulturküche

Mönchengladbach Küchentheater, ein interaktives Rap-Konzert und virtuelle Weihnachtskaraoke: Das kredenzt die Kulturküche in den kommenden Wochen. Eine Übersicht zu drei Veranstaltungen.

20. November Ende Oktober, kurz vor dem zweiten Lockdown, gab es zwei Aufführungen des neuen Küchentheater-Stücks „Glück gehabt“. Die Premiere im Frühjahr war wegen des ersten Lockdowns verschoben worden. Glück war aber, dass die Kulturküche das Stück im Oktober aufgezeichnet hat und postproduzieren konnte, sodass jetzt noch mehr Leute in der schwierigen Zeit ein Stück Kultur zu Hause erleben können. Am Freitag, 20. November, 19 Uhr, gibt es „Glück gehabt“ als Stream-Premiere auf der Website. Ab diesem Tag ist das Video für drei Monate „on demand“ abrufbar. Link zum Stream: http://kulturkueche.com/kuechentheater/

Und so soll es gehen: Man trifft sich kurz vor 19 Uhr auf der Facebook-Seite der Kulturküche. Dort gibt es den Countdown für das Stream-Event. Wenn der Startschuss fällt, gibt es ein Warm-Up. Dann können die Zuhörer der Band Stichworte, Phrasen und Floskeln wie einen Zuruf in die Kommentare schreiben. „Die von Eben“ wird dann daraus in mehreren Freestyle-Runden knackige Raps bauen und in die Wohnzimmer schicken. Der Link zum Stream wird bereitgestellt auf facebook.com/kulturkueche.mg.