Theater-Studio Mönchengladbach : Alte Theater-Stühle werden zu Requisiten

Rheydt Umbauarbeiten im Theater Mönchengladbach: Die 70 Jahre alten Sitzreihen im Studio werden jetzt durch neue ersetzt.

Die alten Sitzreihen im Studio des Mönchengladbacher Theaters haben ausgedient. Sie werden in diesen Tagen durch andere, gebrauchte Stühle ersetzt, die deutlich komfortabler sein sollen und eher dem Zeitgeist entsprechen. Mit den dunkelgrünen Möbelstücken verschwindet ein Stück „Theater-Kult“ aus dem kleinen Studio.

Ob den Stühlen jedoch viele hinterhertrauern werden, ist fraglich: „Sie sind in einem schlechten Zustand“, sagt Jörg Wiegand. Er ist stellvertretender technischer Direktor am Theater und erklärt, dass die alten Sitzreihen, die aus den 1950er Jahren stammen sollen, zum Teil weiter als Requisiten im Theater verwendet werden. „Sie werden in unseren Möbelfundus übergehen. Einen Teil werden wir aber sicher auch entsorgen, manche Stühle können wir einfach nicht weiter verwenden.“