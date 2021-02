Kostenpflichtiger Inhalt: Leere Orte in Mönchengladbach : Bühne ohne Leben

Einsam und verlassen: Bühne und Zuschauerraum im Theater Mönchengladbach sind derzeit wegen der Pandemie leer. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das Theater ist verwaist. Keine Vorstellung seit Monaten. Eigentlich hätte es an diesem Abend „The Show must go on“ mit bekannten Musical-Songs gezeigt. Aber Saal und Bühne sind leer. Auch dienstagabends gegen 20 Uhr.