Vorbereitung auf Kammeroper : „Der goldene Drache“: Soiree und Probenbesuch

Mönchengladbach Die Kammeroper feiert am Samstag Premiere.

Eine außergewöhnliche Musiktheaterpremiere erwartet die Zuschauer am Samstag, 28. September, um 19.30 Uhr im Theater an der Odenkirchener Straße: „Der goldene Drache“ von Peter Eötvös. Der ungarische Dirigent und Komponist wird persönlich anwesend sein.

Die Handlung der Kammeroper basiert auf dem gleichnamigen Schauspiel von Roland Schimmelpfennig. Im Mittelpunkt steht ein junger Chinese, der illegal in dem Asia-Restaurant „Der goldene Drache“ arbeitet. Sein tragischer Tod wird durch zahlreiche prägnante Momentaufnahmen beleuchtet; hierfür schlüpfen fünf Solisten in 19 verschiedene Rollen. Komponist Peter Eötvös hat die Musikalität dieser poetisch-absurden Tragikomödie aufgespürt und sie in eine packende Partitur verwandelt. Das Publikum darf sich auf ein außergewöhnliches Musikerlebnis freuen, denn insgesamt kommen circa 50 Schlag“instrumente“ zum Einsatz, darunter auch Schnapsgläser und Wok-Kochtöpfe sowie Kochlöffel, Kochbesen und Messer.