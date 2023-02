Kommende Veranstaltungen des Wissenschaftlichen Vereins Vorträge über das Lachen und politische Korruption

Für Dienstag, 14. Februar, konnten die Verantwortlichen kurzfristig Rainer Stollmann aus Bremen gewinnen, der für die erkrankte Angelika Wiegand einspringt. Der ursprünglich geplante Vortrag zum Thema „Mode, Ästhetik und Schönheitsbegriffe in islamisch geprägten Ländern und ihre Einflüsse auf die Mode in Ost und West“ wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Rainer Stollmann, einer der führenden Humorforscher Deutschlands spricht in seinem Vortrag „Schadenfrohe Amseln. Lachen und Humor, aber mal ernsthaft!“ über das Lachen, sein Alter, wo es herkommt und die Verbindung um Kitzeln.