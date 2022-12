Besonderer Auftritt in Mönchengladbach Hunderte Kinder feiern beim Taschenlampenkonzert

Schon kurz nach dem Einlass um 17 Uhr füllt sich der gesamte Saal schnell bis auf den letzten Platz. Die Kinder, die aus jeder Altersklasse vertreten sind, bevorzugen zu Beginn jedoch das Rennen und Toben vor der Bühne. Man kann sie spüren, die Vorfreude, die an diesem späten Nachmittag in der Luft liegt. „Ich freu mich schon seit Wochen auf heute. Vor Corona waren wir das letzte Mal auf einem Taschenlampenkonzert. Das ist immer was ganz Besonderes“, sagt der achtjährige Tom, der an diesem Abend neben seiner Taschenlampe auch Knicklichter mitgebracht hat. „Damit will ich gleich vor der Bühne tanzen“, sagt er mit einem breiten Lächeln im Gesicht.