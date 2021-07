Veranstaltungen in Mönchengladbach : Talk und Poetry Slam im St. Kamillus Kolumbarium

Veranstaltungen in Mönchengladbach

Der Moderator und Poetry-Slam-Künstler Marco Jonas Jahn tritt am 17. August zum ersten Mal im St. Kamillus Kolumbarium auf. Foto: Möllleken/Mölleken

Mönchengladbach Heinz-Josef Claßen und Poetry Slammer Marco Jonas Jahn sind im Juli und August im Kolumbarium zu Gast. Die nächsten Veranstaltungen für November und Dezember sind auch bereits geplant.

Das St. Kamillus Kolumbarium hat die nächsten Veranstaltungen angekündigt: den Talk mit Heinz-Josef Claßen sowie den Poetry Slam mit Marco Jonas Jahn. Claßen begleitete das Kolumbarium fünf Jahre, bis 2020, mit viel Herzblut. Er wird am Freitag, 30. Juli, ab 19.30 Uhr über die Geschichte und Entwicklung der konfessionell ungebundenen Urnenstätte erzählen. Mit rhetorischem Geschick gibt er seine liebsten Anekdoten preis und übergibt danach das Wort an seine Nachfolgerin Sandra Schönenborn. Sie ist seit Oktober 2020 die Ansprechpartnerin im St. Kamillus Kolumbarium und berichtet über Neuigkeiten: Transparenz, Einfachheit und unbeschwertes Gedenken stehen im Vordergrund. Bereits um 15 Uhr findet eine Führung durch das Kolumbarium und Teile des Klosters mit Heinz-Josef Claßen statt.

Und am Dienstag, 17. August, wird es beim Poetry Slam mit Marco Jonas Jahn ebenso kurzweilig. Der 45-Jährige wird die Zuschauer mit einem Auszug aus seinen humoristischen Kurzgeschichten unterhalten. Unterstützung erhält Jahn von den beiden Literaturperformern Katinka Buddenkotte und Alexander Bach. Allerdings gibt es für den bühnenerfahrenen Wortakrobaten Jahn dann auch etwas Neues: Obwohl er bereits seit sechs Jahren in Mönchengladbach unweit des St. Kamillus Kolumbariums wohnt, wird es dort sein erster Auftritt sein. „Bislang bin ich immer nur daran vorbei gefahren“, sagt Jahn: „Um so schöner ist es jetzt für mich, hier aufzutreten. Ich finde geschichtsträchtige Auftrittsorte ohnehin sehr reizvoll und freue mich ganz besonders auf diesen Abend.“