Buchvorstellung in Mönchengladbach Susanne Goga liest aus ihrem neuen Krimi

Kommissar Leo Wechsler ermittelt in seinem neunten Fall. Autorin Susanne Goga gibt ihrem jüngsten Roman den Titel „Der Teufel von Tempelhof“. In einer Lesung am Mittwoch, 13. März, gibt die gebürtige Gladbacherin um 19.30 Uhr eine Kostprobe ihrer Ermittlungen in der Buchhandlung Degenhardt an der Friedrichstraße 14. Tickets für 15 Euro sind nur im Vorverkauf in der Buchhandlung erhältlich. Getränke und Knabbereien im Preis enthalten,