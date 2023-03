Künstlerpaar eröffnet Atelier in Mönchenglabach Was Gert Fröbe mit Ahoi-Brause verbindet

Dem Künstler beim Malen über die Schulter schauen. Den Prozess der Entstehung eines Kunstwerks miterleben: So stellen sich Frollein Suomi und Malte Sonnenfeld ihr Atelier an der Lindenstraße 9 vor – als offenes Haus, in dem Kunstinteressierte und -sammler mit den Schaffenden in Austausch treten können. Die offizielle Eröffnung seines ersten gemeinsamen Ateliers feiert das Künstlerpaar am Freitag, 17. März, ab 18 Uhr.