Streit in Kulturszene in Mönchengladbach : „Corinna“-Debatte über Naidoo-Konzert

Streit in Kulturszene in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Auseinandersetzung um das Konzert des umstrittenen Sängers im Sparkassenpark und den Kulturverein „Corinna“ zieht weiter Kreise. In einer Online-Konferenz diskutierten Verein, Mitglieder, Politiker und Kulturschaffende lebhaft. Der Sparkassenpark legte erstmals Details zu dem Engagement Naidoos zwei Tage vor dem geplanten Corinna-Festival vor.

Das geplante Konzert des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo im Sparkassenpark sorgt weiter für Unruhe in der Kulturszene. In einer öffentlichen Online-Konferenz diskutierte der Verein Corinna, an dessen Spitze Sparkassenpark-Betreiber Micky Hilgers steht, nun mit Mitgliedern, Politikern und Kulturschaffenden. Naidoo werden Sympathien für Reichsbürger, das Verbreiten von Verschwörungstheorien, Leugnung der Corona-Pandemie, aber auch antisemitische Tendenzen vorgeworfen. Er soll am 4. Juni im Sparkassenpark auftreten, zwei Tage später ist dort das Festival des Corinna-Vereins geplant. Kostenpflichtiger Inhalt Diese Nähe veranlasste drei Bands dazu, ihre Teilnahme an dem Festival abzusagen.