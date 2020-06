Open Air in Mönchengladbach : Neue Strandkorb-Shows im Sparkassenpark

Mönchengladbach Die Serie der Strandkorb-Open-Airs im Sparkassenpark wird länger. Ende Juli soll nun auch Michael Mittermeier dort einen Auftritt unter corona-kompatiblen Bedingungen haben. Und auch die Band Culcha Candela steht mit einer Show am 22. August auf der Liste der Künstler, die Sparkassenpark-Geschäftsführer Michael Hilgers am Mittwoch bekanntgab.

Zu den am Mittwoch verkündeten Veranstaltungen gehören unter anderem Pietro Lombardi (16. Juli), Mono Inc. (15. August), Philipp Poisel (26. August) und Markus Krebs (30. August). Starten wird die Strandkorb-Serie am 10. und 11. Juli mit Brings und den Höhnern. Mehr als 450 Strandkörbe sollen bei den Shows annähernd 1000 Zuschauern einen Platz bieten. Die Fläche ist dabei in neun „Inseln“ mit je 50 Strandkörben unterteilt, sagen die Veranstalter. Der Ein- und Auslass werde so geregelt, dass sich die Wege der Besucher der jeweils anderen Inseln nicht kreuzen. Durch Einbahnstraßen“ werde der Kontakt zu anderen Zuschauern somit vermieden.