Kultur in Mönchengladbach : Auftakt zum Orgeljahr in der Citykirche

Mönchengladbach Die Orgel ist zum Instrument des Jahres erklärt worden. Mit einem Festival zum Orgeljahr wollen die Gladbacher Organisten den Menschen die Königin der Instrumente näherbringen. Auftakt ist am Samstag, 12 Uhr, in der stillen Andacht.

Die Geschichte der Orgel in Mönchengladbach reicht mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurück. Im Münster in der ehemaligen Hauptpfarrkirche, in St. Helena Rheindahlen, in der alten evangelischen Hauptkirche Rheydt und in der evangelischen Kirche in Wickrathberg sind Instrumente für das 16. bis 18. Jahrhundert bezeugt. Für die Region ist es außerdem ein Glücksfall, dass die Orgelbaufirma Martin Scholz in Mönchengladbach ansässig ist.