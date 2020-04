Kirchenmusik in Mönchengladbach : Die strahlende Kantorin von St. Laurentius

Kirchenkantorin in St. Laurentius, Stephanie Borkenfeld-Müllers, bei der Arbeit. Foto: Olaf Hennig

Odenkirchen Seit 30 Jahren ist Stephanie Borkenfeld-Müllers Kantorin in St. Laurentius Odenkirchen. Ein Blick zurück nach vorn.

Dieses Strahlen, das aus dem Brennen für die Sache, einer großen Portion Professionalität und einer herzlichen Begeisterung gespeiste Eintreten für ihre musikalischen Vorhaben, begegnete dem Autor schon bei seiner ersten Begegnung mit Stephanie Borkenfeld-Müllers. 23 Jahre ist‘s her. Damals leuchtete die junge Kantorin von St. Laurentius Odenkirchen vor „ihrer“ neuen Rensch-Orgel, die sie allen Widrigkeiten zum Trotz im siebten Jahr ihrer Anstellung als Kirchenmusikerin endlich fertig vor sich hatte: das große, bedeutende Instrument, das Odenkirchen zu einem kirchenmusikalischen Zentrum im Süden der Stadt aufwerten sollte. Damals, 1997, hatte die 1965 in Waltrop geborene junge Mutter das erreicht, weshalb sie die Organistenstelle angenommen hatte. Das war im April 1990 gewesen, der Ostergottesdienst ihre erste Amtshandlung.

Heute strahlt Stephanie Borkenfeld-Müllers immer noch. Etwa wenn sie vor ihren Chören steht. Dem immer noch respektablen Kirchenchor; dem über 100 Stimmen zählenden Projektchor, mit dem sie seit 2006 die großen Oratorien aufführt; diversen Kinderchören; dem Gesangsensemble „cantica vobis“. Vor ein paar Jahren wurde sie vom Deutschen Chorverband zur Chordirektorin ernannt. „Wenn ich mal träumen darf, so wünschte ich mir noch ein Ensemble, das sich einzig der Musik Johann Sebastian Bachs verschreibt“, sagt sie. Das jüngste Vorhaben, aus Anlass ihres Jubiläums ein Festkonzert mit musikalischen Freunden und Ensembles für den Kinderschutzbund zu veranstalten, ist Corona zum Opfer gefallen (und wird vielleicht später nachgeholt). Was sie aber nicht hindert, sich in den Mittelpunkt der orchestralen Aufführung einer Orgelsinfonie zu wünschen. „Musik ist sowas Schönes! Das beflügelt mich.“

Info Borkenfeld-Müllers’ Favoriten Musik „Bach, was wäre die Musik ohne ihn“ Blume „Die Mandelblüte in der Pfalz“ Jahreszeit „Wenn es blüht im Frühling und im Sommer“ Farbe „Ich mag Pastelltöne. Und ein klares Blau“

Viel hat sich geändert in diesen 30 Jahren Kirchenmusikdienst. „In meiner Anfangszeit hatte ich unter der Woche drei Messen zu spielen, dazu regelmäßig Andachten. Heute versuchen wir, wenigstens einmal monatlich ein Abendlob hinzukriegen“, sagt die Frau, deren Begeisterung auch für den Glauben in vielen musikalischen Aktionen spürbar ist. Am Anfang mit voller Stelle angestellt, hat sie inzwischen, um für unterrichtliche Tätigkeiten etwa in Verbindung mit der Musikschule Grevenbroich Zeit zu haben, auf eigen Wunsch auf 63 Prozent reduziert. „Überall, bei Jung und Alt, spüre ich ein großes Bedürfnis nach Musik. Nur schade, dass die Bereitschaft, sich regelmäßig an einen Chor zu binden, abnimmt“, sagt sie.