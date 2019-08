St. Laurentius Odenkirchen : Chorprojekt bereitet sich auf Mendelssohn-Konzert vor

Mönchengladbach Zwei Chöre, Solisten und Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker: Das ist die Besetzung, die am 19. September in Odenkirchen zu hören sein wird.

Kirchenmusik in Dülken : Neues Chorprojekt in St. Cornelius

1840 erhielt Mendelssohn den Auftrag, für die Feierlichkeiten zum 400. Geburtstag der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg, ein großes Werk für Chor und Orchester zu komponieren. Verschiedene Texte aus der Bibel, die Verwendung des Chorals „Nun danket alle Gott“ und Instrumentalsätze seiner bereits begonnen Sinfonie B-Dur Ende der 1830er Jahre, fügten sich zu dem großen Werk zusammen, dem er den Titel „Lobgesang“ verlieh. Die Uraufführung des Werkes in der Leipziger Thomaskirche, an der mehr als 500 Musiker mitgewirkt haben, wurde vom Publikum begeistert aufgenommen.

Das Konzert findet am Sonntag, 29. September, 16 Uhr, in der Pfarrkirche St. Laurentius Odenkirchen statt. Ausführende: Christine Léa Meier (Sopran), Julia Müllers (Sopran), Johannes Klüser (Tenor), das Chorprojekt Mönchengladbach, der Projektchor St. Cornelius Viersen-Dülken unter der Leitung von Giovanni Solinas und Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker. Die Gesamtleitung hat Chordirektorin BDC Stephanie Borkenfeld-Müllers.

Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf im Pfarrbüro St. Laurentius, in der Buchhandlung Prolibri, Zur Burgmühle, bei Schreibwaren Kelz an der Burgfreiheit sowie in der Buchhandlung Degenhardt, Friedrichstraße 14. Die Abendkasse ist ab 15 Uhr geöffnet, dort kosten die Karten 18 Euro. Jugendliche bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt. Onlinereservierungen unter www.chorprojekt-moenchengladbach.de. Die Werkeinführung mit Vitus Froesch aus Dresden ist am Donnerstag, 26. September, 19.30 Uhr, im Johannes-Giesen-Haus, Burgfreiheit 119.