Verein lädt Prominente nach Mönchengladbach „Geheimnis der Rückkehr“ – Lesung im Museum

Wackwitz studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in München und Stuttgart. Nach einer Zeit als Lektor am King’s College London arbeitete er seit 1986 in verschiedenen Funktionen für das Goethe-Institut und publiziert seit 1987 regelmäßig im Merkur, Literatur-Rezensionen erschienen in verschiedenen deutschen Feuilletons. Er lebt in Berlin.