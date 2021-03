Konzerte an Schloss Rheydt : Stars im August bei Sommermusik zu Gast

Mönchengladbach Die Konzerte im vergangenen Jahr mussten verschoben werden, doch die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bei der Sommermusik an Schloss Rheydt sind im August Weltstars zu Gast.

Milow kommt am Mittwoch 25. August zum ersten Mal mit seiner kompletten Band nach Mönchengladbach. Der Weltstar aus dem Nachbarland Belgien verzaubert mit seiner sanften Stimme und eingängigen Popsongs. Sein aktueller Hit ist auch dabei: Whatvever it takes.

Ganz besonders freut sich Swing-Entertainer Tom Gaebel auf sein Comeback bei der Sommermusik. „Vor zehn Jahren war ich schon einmal hier im Schloss und habe beste Erinnerungen an diese einmalige Location.“ Tom ist mit seiner Big-Band unterwegs und spielt am 26. August seine Swingshow „The best of 15 years of swinging“.