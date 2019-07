Filmpremiere in Mönchengladbach : Leser treffen Stars der „Traumfabrik“

Mönchengladbach Zu einem gemütlichen Plausch im Comet Cine Center haben sich die sechs Gewinner der Premierenkarten des Films Traumfabrik beim „Meet and Greet“ mit den Shootingstars Emila Schüle und Dennis Mojen getroffen.

Einen Filmschauspieler im wirklichen Leben zu treffen und sich mit ihm zu unterhalten ist der Traum vieler – immerhin verkörpern die Stars auf der Leinwand die Geschichten, die unsere Herzen berühren und Menschen, deren Leben wir vielleicht gerne führen würden. Sechs RP-Leser konnten jetzt die Stars des Liebesfilms „Traumfabrik“ im Rahmen der Premiere in Mönchengladbach treffen. Der Film spielt in den 1960er Jahren in Potsdam-Babelsberg. Der Kleinschauspieler Emil Hellberg (Dennis Mojen). verliebt sich in die französische Tänzerin Milou (Emilia Schüle). Durch den Bau der Berliner Mauer muss er fürchten, sie nie wiederzusehen. Er entwickelt den waghalsigen Plan, selbst einen Film zu drehen, in welchem Milou tanzen soll, um sie so wiederzusehen.