Online-Workshop : Zwei Sängerinnen stärken im Training Stimmen

Mönchengladbach Mit dem richtigen Einsatz der eigenen Stimme kann man punkten. Rebecca Könen und Johanna Hachmann trainieren das. Ein Online-Workshop gibt erste Einblicke.

Telefonkonferenz, Präsentation vor den Kollegen oder ein Auftritt vor Publikum – die Stimme hat einen besonderen Einfluss darauf, wie man als Persönlichkeit wahrgenommen wird. „Umso wichtiger ist es, sie zu trainieren und zu stärken, damit es nicht zu Müdigkeitserscheinungen wie Heiserkeit kommt.“, sagen Rebecca Könen und Johanna Hachmann. Die beiden Sängerinnen bieten deshalb Stimmtraining an, kombiniert mit Körperarbeit und achtsamkeitsbasiertem Persönlichkeitstraining. Könen kommt aus Mönchengladbach, Hachmann aus Geldern, beide haben gemeinsam in Bands gesungen. Wer mehr über sie, deren Arbeit und über seine eigene Stimme erfahren möchte, kann sich für ein Online-Seminar am 21. August (16 – bis 18 Uhr) anmelden. Weitere Informationen gibt es bei Stimme und Persönlichkeit unter der Nummer 0177 4 81 84 31 oder bei Facebook unter www.facebook.com/KoenenHachmann.