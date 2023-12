Kulturelles Leben in der Stadt Musikschule und Museen erhöhen Preise

Ab dem 1. Januar 2024 haben Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr freien Eintritt in den Städtischen Museen Abteiberg und Schloss Rheydt, ebenso Schulklassen „aller Schulart“ wie es in der Beratungsvorlage im jüngsten Kulturausschuss heißt. An anderer Stelle werden die Preise dafür erhöht.