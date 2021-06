Kulturförderung in Mönchengladbach : Stadt fördert vier weitere Kulturprojekte

Kulturförderung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit knapp 13.000 Euro unterstützt die Stadt Mönchengladbach vier weitere Projekte der nicht-städtischen Kulturszene. Kulturschaffende können weiterhin Fördergelder beantragen.

Bis März waren sechs Projektkonzepte an das Kulturbüro geschickt worden, so dass die Zahl der Anträge für 2021 auf 54 stieg. „Dass wir weiterhin Akteure mit inspirierenden Projektansätzen fördern können, zeigt uns, dass sich die Kulturszene mutig den Herausforderungen stellt“, sagt Kulturbüroleiterin Agnes Jaraczewski. In den Projekten setzen sich Kulturschaffende oft explizit mit der aktuellen Situation auseinander. Gefördert werden nun: die Künstlergemeinschaft Mischpoke und ihre Kunstausstellung Nr. 14 mit 6200 Euro, das Schauspielduo Die Fabulanten mit 2.230 Euro, RaumOrt.Kollektiv für „übersehene Räume zwischen verlorenen Orten“ mit 2.850 Euro, die Regisseurin Tabea Pollen und ihr Stück „„Ja, wo sind denn alle?“ mit 1.600 Euro.