Förderung der Stadt Mönchengladbach : 198.000 Euro für die freie Kultur-Szene

Mönchengladbach 44 Projekte und sechs Orte werden in diesem Jahr vom Rathaus finanziell unterstützt. Darunter sind das Köntges, der MMIII Kunstverein, die Vinyl-Garage und die Blauen Rheydter.

Die freie Kulturszene in Mönchengladbach ist rege wie nie: 64 Anträge gingen bis zum 31. Oktober 2021 beim Kulturbüro Mönchengladbach für die Projektförderung der nicht-städtischen Kulturarbeit ein – ein Drittel mehr als im Vorjahr und absoluter Rekordwert.

Dabei sei die Qualität der Anträge größtenteils hoch gewesen. Keine leichte Aufgabe für die Kulturverwaltung und den Kulturausschuss, die über die Förderungen zu entscheiden hatten. Ziel der Antragsprüfung war es dabei, alle förderungswürdigen Projekte so weit zu unterstützen, dass sie tatsächlich stattfinden können – wenn auch im Umfang reduziert, da angesichts der Etat-Überzeichnung nur in wenigen Fällen vollumfänglich gefördert werden kann. „Schön ist, dass auch wieder viele Akteure erstmals einen Antrag gestellt haben“, freut sich die stellvertretende Kulturbüroleiterin Birte Wehmeier. „In den nun ausgewählten Projekten zeigt sich eine Mischung aus sich etablierenden Angeboten und ganz neuen Ideen.“ Dabei sei viel Dynamik zu entdecken: Neue Orte würden bespielt, andere Formate ausprobiert und frische Kooperationen geschmiedet. „Das steigert die Vorfreude auf ein spannendes, abwechslungsreiches Kulturprogramm in diesem Jahr.“