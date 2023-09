Freizeit- und Bildungsangebot in Mönchengladbach Den Abenteuerspielplatz jetzt per Mausklick finden

„Nachdem die Informationen bisher nur in Papierform an Grundschulen verfügbar waren, können nun wirklich alle, sprich Menschen aus anderen pädagogischen Bereichen, Eltern oder sogar Jugendliche selbst, darauf zugreifen. Mit der digitalen Karte gibt es so einen schnellen Überblick, was es an Angeboten im eigenen Quartier gibt“, sagt Cora Alyassin, Leiterin des Regionalen Bildungsbüros, über den digitalen Auftritt.