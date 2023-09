Kinder in Mönchengladbach Neue Spielplätze für kleine Piraten und Rennfahrer

Seit Januar wurde der Spielplatz an der Hügelstraße rund um das Themenfeld Wasser und Piraten neugestaltet. Zum Ferienstart am Freitag, 29. September, findet von 14.30 bis 17.30 Uhr das große Piratenfest auf dem Spielplatz an der Hügelstraße statt. Es werden Schwerter gebastelt, Goldstücke gesucht, und es gibt sogar eine Schiffstaufe für das große neue Piratenschiff, so das Programm laut Pressestelle.