Musiker in Mönchengladbach : Niederrheinische Sinfoniker - Die wollen nur spielen

Sinfoniekonzerte Ragna Schirmer am 14. und 15. Oktober; Lara Boschkor am 16. und 17. Dezember; Bruno Weil 3. und 4. Februar; Mie Miki am 24. und 25. März; Konstantin Emelyanov am 5. und 6. Mai; Dirigierklasse am 23. und 24. Juni.

Chorkonzert Joseph Haydn „Die Schöpfung“, 3. Juni, 20 Uhr.

Kammerkonzerte „Kreutzersonate“ am 6. September; „Freigeister“ am 8. November; „Trio, Quartett, Quintett ... Blech“ am 24. Januar; „Meister des Bläserquintetts“ am 28. Februar; „Zweisam“ am 25. April; „Hoch – Tief“ am 6. Juni; jeweils 11 Uhr.

Kütsons Happy Hour 24. September, 27. Oktober, 21. Januar, jeweils 18.30 Uhr.

Helden der Leinwand 15. April.

Krabbelkonzerte 5. November, 11. Januar, 27. April, jeweils 10.30 Uhr.

