Ausstellungen und Aufführungen: Spartenreiches Programm im BIS

Gladbach Mit Film, Musik, Theater, Lesung, Kulturfrühstück und Workshops geht das BIS-Team ins zweite Veranstaltungsquartal.

Im dritten Jahr ist Wiegands Theaterstück „Hitzeperiode“ über Freundinnen in den Wechseljahren immer noch ein Hit im umfangreichen Programm des BIS-Kulturzentrums. Für Juni sind noch Karten für die Kombination von Aufführung und Dinner zu haben. Doch ansonsten ist das Theater mit BIS(S) wieder ausgebucht. Zum Glück hat das Kulturzentrum noch jede Menge mehr zu bieten. „Wie immer haben wir ein sehr abwechslungsreiches Musikprogramm, vielleicht das abwechslungsreichste überhaupt“, berichtet BIS-Sprecherin Sabine Reder. Die Sparte startet am 7. April mit dem ersten Werkstatt-Konzert im BIS, da die Reihe vom Rathaus Abtei ins Haus an der Bismarckstraße umzieht. Das Art Ensemble NRW präsentiert Musik seines Leiters Miro Dobrowolny und von surrealen Filmen. Es folgen Jazz-Visions (3. Mai) mit dem Gero Körner und Hans Jörg Fink-Duo, Nightwork (11. Mai) mit der gleichnamigen Kaarster Rock-Pop-Coverband, „Something Special“ (11. Mai) mit Singer Songwritern, klassische indische Musik (16. Juni), Beethoven mit dem Alma Quartett (17. Juni) und Folk Rock mit „The Mighty Redox“ (28. Juni).

In der Sparte „Besonderes“ laden Monika Hintsches und Pianist Janek Wilholt zur Mitsing-Station „Frühlingsgefühle“ (4. April) ein. Für Kinder ab fünf Jahren empfiehlt Reder den Kinderkrimi „Der Goldeselfall“. Ansonsten liegt der Schwerpunkt bei der Kinder- und Jugendarbeit diesmal auf der Altersgruppe ab 14 Jahren. Die Theatergruppe „no name“ zum Beispiel zeigt (23. Mai) eine Eigenproduktion zum Thema Zeit. Frank Knollmann liest in der Sparte Literatur „Von Opfern, Tätern und anderen Menschen“ (14. April). Bei den LesArten stellen Schreibkreative immer am dritten Mittwoch eines Monats selbst verfasste Texte vor. Am 20. und 21. Juli lädt das BIS zum 15. Mal zur „Offenen Gartenpforte“ in seinen Stadtgarten ein. Ergänzend zur „Hitzeperiode“ gibt es am 25. Mai eine italienische Nacht mit Musik und Köstlichkeiten. Das Theaterensemble der Hochschule Niederrhein setzt sich in „ChronoMeta“ (12./13. Juli) mit dem Thema Zeit auseinander. In der Reihe Kulturfrühstück treten auch die US-Songwriterin Camille Bloom (12. Mai) und das Duo Andrea Kaiser und Manfred Heinen (23. Juni) auf.