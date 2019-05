Mönchengladbach : Spannendes Programm in der Schriefersmühle

Mönchengladbach Vorträge, eine Ausstellung von zwölf Künstlern und Musik von einem Gitarrentrio: Das alles gibt es zu Pfingsten in dem alten Bauwerk am Stadtrand.

Am Pfingstmontag, 10. Juni, dem Deutschen Mühlentag, ist auch die Schriefersmühle an der B57 zwischen Rheindahlen und Erkelenz von 11 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Im Jahr 1747 erbaut, ist sie eines der ältesten erhaltenen Bauwerke in Mönchengladbach. Über Jahrhunderte wurden in der Schriefersmühle das Getreide der Bauern aus der Umgebung gemahlen. Letzte Bilder, auf denen die Mühle mit Flügeln zu sehen ist, stammen aus der Zeit um 1926. Heute ist die Schriefersmühle, die seit 1986 unter Denkmalschutz steht, eine von nur noch vier Windmühlen in Mönchengladbach, von denen Reste erhalten sind.

Der Förderverein Schriefersmühle hat dieses bedeutende Stück der Stadt-und Regionalgeschichte vor dem Zerfall gerettet. Das Bauwerk befindet sich in der abschließenden Sanierungsphase. Im September sollen Mühlenkappe und Flügel den Turm wieder komplettieren.

Als besondere Sehenswürdigkeit ist am Pfingstmontag erstmalig ein mehr als 120 Jahre altes Mahlwerk zu besichtigen, das von den Vereinsmitgliedern in Eigenleistung aufgebaut wurde. Zudem erfahren die Besucher bei bebilderten Vorträgen Wissenswertes über die Historie und die Restaurierungsarbeiten, und sie bekommen Informationen über Windmühlen am Niederrhein und ihre Technik. An Ort und Stelle gibt es Informations-Material über die spannende Geschichte der Schriefersmühle.