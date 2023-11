Ukrainischer Chor in Mönchengladbach Wie Jugendliche beim Singen locker Deutsch lernen

Hoch konzentriert blicken die jungen Sängerinnen und Sänger auf ihre Chorleiterin Marianna Tsugulya. Mit viel Energie und kraftvollen Bewegungen und manchmal recht strengem Blick gibt sie ihnen ihre Einsätze und leitet sie durch die Musik. „You can change the world“ erklingt es volltönend in den Räumen des Chapeau Kultur.