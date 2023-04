Konzerte in Mönchengladbach „Söhne Mannheims“ bei der Sommermusik

Die Band „The Baseballs“ gastiert am 19. August. In mehrstimmigen A-cappella-Sätzen setzt sie aktuelle Charttitel in ein Gewand aus Rockabilly-Sound. „Ihre Musik ist so eigenständig, dass man die Originaltitel manchmal kaum erkennt“, so vom Dorp. Einen Tag später, am 20. August, ist Götz Alsmann bereits zum dritten Mal Gast am Schloss. „Er ist bekannt für seine Bearbeitung von deutschen Liedtiteln zu hochwertigen Jazz-Songs“, sagt vom Dorp. Doch das Publikum liebe ihn auch für seine „gnadenlos gute“ Moderation.