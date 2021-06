Kultur in Mönchengladbach : Sommermusik auf Schloss Rheydt startet am 20. August

Mönchengladbach Jethro Tull, Milow, Köbes Underground, Fun & Friends und noch mehr Stars werden im Schlosshof erwartet. Einige Konzerte sind bereits ausverkauft, für andere gibt es nur noch wenige Karten.

Den Auftakt macht am Freitag, 20. August, Köbes Underground, Hausband der Kölner Stunksitzung. „Der Auftritt in Mönchengladbach ist nach der Zwangspause einer der Ersten, der vor vollem Haus stattfindet“, sagt die Truppe.

Weltstar Milow verzaubert am Mittwoch, 25. August, mit seiner sanften Stimme und eingängigen Popsongs. Sein aktueller Hit ist „Whatever it takes“ ist natürlich auch dabei.

Entertainer Tom Gaebel freut sich auf sein Comeback im Schloss mit Swingmusik. „Vor zehn Jahren war ich da“, sagt Gaebel. Er und seine Big Band spielen am Donnerstag, 26. August, „The best of 15 years of swinging“.