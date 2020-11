Beitrag zu landesweiten Initiative : Solidaritätsaktion in Kirchen

Mönchengladbach Kunst- und Kulturschaffende, denen im November jede Auftritts- und Verdienstmöglichkeit fehlt, werden in der evangelischen Hauptkirche Rheydt und in der Citykirche auftreten und – schweigen.

Beim aktuellen Lockdown ist eine spezielle Situation entstanden: Gottesdienste mit Musik dürfen weiter stattfinden, Konzerte und Kunstveranstaltungen in Kirchen aber nicht. Deshalb rufen Vertreter der Kirchen und Musikinstitutionen zu einer Solidaritätsaktion auf: Anstelle der wöchentlichen Marktmusiken in der Evangelischen Hauptkirche Rheydt (11.30 Uhr) und der Citykirche (12 Uhr) kommen Musiker auf die Bühne. Aber sie werden nicht musizieren, sondern sich dem Schweigen stellen. Damit leisten sie einen Beitrag zu der landesweiten Initiative „Ohne Kunst wird´s still“. Die Treffen werden die Form einer Andacht haben, bei der am Ende ein Pfarrer spricht.

Unter Einhaltung aller Corona-Schutzregeln können 100 Zuschauer in die Hauptkirche Rheydt und 50 in die Citykirche kommen. „Wir sind froh, dass die Kirchen nicht geschlossen sind“, sagt Kirchenmusikdirektor Udo Witt. „Gerade in Kirchen, Theatern und Konzerthäusern gibt es sehr gute Sicherheitskonzepte. Religion, Musik und Kultur sind für uns eine Einheit.“