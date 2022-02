Konzert in Mönchengladbach : So wird die Wintermusik im Kunstwerk

Mönchengladbach An diesem Wochenende bitten die Band „Fun & Friends“ und das Jugendsinfonieorchester der Musikschule zum Konzert nach Wickrath. Was die Besucher dort erwartet – von Klassik und Oldies bis Pop.

„Make the World a little younger“, sang Shirley Bassey – „macht die Welt ein bisschen jünger“. Dieser Song von 1973 ist Teil des „Fun & Friends”-Konzerts am heutigen Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr im Kunstwerk Wickrath. Und genau das, wovon die große Soulsängerin erzählt, wird auch bei diesem Konzert passieren: Zusammen mit 14- bis 19-jährigen Schülern des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule spielt die Band „Fun“ bunt gemischte Hits, die von den 1930er Jahren bis zu dem James-Bond-Song „Skyfall“ (2012) reichen. Das Cross-Generationen-Konzert zieht seit elf Jahren im Rahmen der Wintermusik im Kunstwerk jedes Jahr 2000 Zuschauer an – durchaus nicht nur Oldie-Fans, sondern auch ein junges Publikum, das hier zum ersten Mal im Leben einen Beatles-Song hört. Es hat seinen besonderen Charme, wenn 17-Jährige in elegant-schwarzer Konzertkleidung neben betagten und jüngeren Bandmitgliedern auf der Bühne stehen und irgendwann alle zusammen rocken. „Das Wort Corona wird in diesen drei Stunden kein einziges Mal fallen“, sagt „Fun“-Sänger Günter vom Dorp. „Gerade in diesen Zeiten tut jedem mal eine kleine Auszeit gut.“ Dazu gehört ein Abba-Medley genauso wie „Je ne regrette rien“ oder „Always look on the bright Side of Life“.