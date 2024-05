Kulturmarkt in Mönchengladbach „Ein Fest des Theaters für die ganze Familie“

Konzertkobold Kiko spielte eine wichtige Rolle beim fünften Kulturmarkt in Rheydt im und rund um das Theater. Kiko, dargestellt von Paula Emmerich, mischte nicht nur das Kinderkonzert im großen Saal zum Auftakt des kulturellen Reigens am Sonntag auf. Kiko mischte auch kräftig in der Eismasse herum, um ein ganz spezielles Eis zu schaffen: das „Kulturmarkteis“, das auf dem Platz neben dem Theater angeboten wurde und reißenden Absatz fand.