Kunst in Mönchengladbach : Skulpturen kehren zurück „nach Hause“

Kommt jetzt auf einem neuen Sockel vor der Kirche zur Geltung: die St.-Vitus-Skulptur. Früher stand sie an einem Brunnen am Alten Markt. Foto: Kandzorra, Christian

Mönchengladbach Zwei neue alte Gesichter in der Innenstadt: Die St.-Vitus-Figur ist zurück vor der Citykirche am Alten Markt – und die Skulptur des Philosophen Hans Jonas ist wieder an ihrem ursprünglichen Platz im Park.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Viel verändert hat sich rund um die Citykirche am Alten Markt: Mit der Umgestaltung des Edmund-Erlemann-Platzes ist auch eine markante Figur auf das Areal vor der Kirche zurückgekehrt: St. Vitus. Das Kunstwerk aus Bronze ist damit wieder präsent – auch zur Freude des Oberbürgermeisters Hans Wilhelm Reiners. „Der Schutzheilige unserer Stadt hat diesen besonderen Platz verdient“, postete er bei Facebook. Und: „Ich meine, dass die Figur auf dem neuen Sockel noch besser zur Geltung kommt als vorher auf dem Brunnen.“

Doch die St.-Vitus-Bronzefigur des Erkelenzer Bildhauers Peter Haak, die 1961 auf dem Marktplatz aufgestellt wurde, ist nicht die einzige Veränderung in Sachen Skulpturen: Im benachbarten Hans-Jonas-Park hat es diesen Mittwoch einen kleinen „Umzug“ gegeben. Das Bronzedenkmal, das an den Mönchengladbacher Philosophen Hans Jonas erinnert, wurde nach sieben Jahren wieder an seinem ursprünglichen Standort installiert. Damit ist die Skulptur einige Meter näher an den Sonnenhausplatz gerückt, für dessen Umbau sie einst weichen musste.

Die Hans-Jonas-Figur schaut jetzt von ihrem ursprünglichen Standort aufs Minto. . Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Info Edmund-Erlemann-Platz fertiggestellt Umbau Durch die Umgestalung ist ein großzügiger Platz entstanden, der einen freien Blick auf die Citykirche bietet. Auch die St-Vitus-Figur ist besser zu sehen. Termin Stadtdirektor, Anlieger und Sponsoren treffen sich am heutigen Donnerstag zu einem Austausch und wollen über den Abschluss der Arbeiten berichten.

Kurz nach Beginn der Bauarbeiten auf dem Sonnenhausplatz wurde die von Hans Karl Burgeff geschaffene Skulptur einige Meter hinter ihrem ursprünglichen Standort aufgestellt und mit einem gelben „Mantel“ aus Glasfaser und Kunstharz versehen – einem Kunstwerk von Andreas Siekmann mit dem Titel „Zum Beispiel Emissionshandel“, das im Sinne des Philosophen auf den umstrittenen Handel der Industrie mit CO 2 -Emissionszertifikaten aufmerksam machte.