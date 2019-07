Konzert in Mönchengladbach : Sinfonisches Rock-Orchester beim NEW-Musiksommer

Konzert in Mönchengladbach

Die Musiker des „Sinfonisch-Rock-Orchesters“ spielen am Sonntag beim NEW-Musiksommer. Foto: Robert Fromm

Mönchengladbach Die Gruppe will mit modernen Musikstücken punkten und das Gladbacher Publikum begeistern. Das zweistündige Konzert beginnt um 11 Uhr.

(RP) Hits von Metallica bis Coldplay sind am Sonntag, 21. Juli, auf der Spielwiese im Bunten Garten zu hören – gespielt von einem besonderen Orchester. Denn zum zweiten Konzert der Veranstaltungsreihe „NEW Musiksommer“ hat sich das „Sinfonische Rock-Orchester“ angekündigt. Die Gruppe überlässt klassische Musik anderen Orchestern: Sie will mit modernen Musikstücken punkten und das Gladbacher Publikum begeistern. Das zweistündige Konzert beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Vor Ort präsentieren sich Vereine und Institutionen, Spenden sind willkommen.

Bereits am vergangenen Wochenende rockte die Band „Booster“ das Gelände, rund 4000 Besucher kamen vorbei und feierten zur Musik der Gladbacher Coverband. Die Spenden, die vor Ort gesammelt wurden – immerhin 5300 Euro – kommen Kindern in Not zugute.