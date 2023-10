Kleinkunst in Mönchengladbach Ab Januar wieder Comedy im BIS-Zentrum

Das BIS-Zentrum erweitert sein Spektrum durch eine Comedy-Sparte. „Sinan Heesen ist vor einiger Zeit auf mich zugekommen und hat einen Vorschlag gemacht, den ich nicht ablehnen konnte“, sagt Herbert Krumbein, Vorsitzender des BIS-Zentrums. Heesen möchte Nachwuchs-Künstler im Bereich Comedy auf die Bühne an der Bismarckstraße bringen. Dazu mietet er für jede Veranstaltung den Saal an, ist also Veranstalter, das BIS-Zentrum ist Vermieter.