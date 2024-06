Konzerte in Mönchengladbach Romantik pur im siebten Sinfoniekonzert

Nur selten sind im Sinfoniekonzert zwei Instrumentalsolisten gemeinsam zu hören. Doch im siebten und letzten Sinfoniekonzert der Saison der Niederrheinischen Sinfoniker ist dies der Fall, und zwar am Mittwoch, 26. Juni, um 20 Uhr im Konzertsaal des Theaters sowie am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Halle.