Künstlerförderung in Mönchengladbach : Stipendiat Shaun Motsi hat Atelierwohnung bezogen

Mönchengladbach Sechs Monate lang lebt und arbeitet Shaun Motsi in Mönchengladbach. Der in Simbabwe geborene Künstler ist international erfolgreich.

Shaun Motsi wurde 1989 in Simbabwe geboren. Inzwischen lebt und arbeitet er in Berlin und in Frankfurt am Main. Er studierte an der HfBK Städelschule in Frankfurt am Main bei Prof. Judith Hopf. Vorgeschlagen für das Stipendium in Mönchengladbach wurde er von Susanne Pfeffer, Direktorin des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt am Main.