Lesung in Mönchengladbach Wenn der Autor Sehnsucht nach Buchstaben hat

In Malayalam habe die Mutter ihm die Wiegenlieder gesungen. Wegen der Amtssprache des südindischen Kerala habe er aber auch Ausgrenzung erfahren. Als Kind dieser Differenz ausgesetzt zu sein, hinterlasse Spuren, sagte Ralph Tharayil als Gast der Reihe „Text - Stationen“. In der Zentralbibliothek las der in der Schweiz geborene Sohn indischer Einwanderer aus seinem Debütroman „Nimm die Alpen weg“.