Wiener Schmäh im Bunker Güdderath : Pointen wie Zuckerwatteknallbonbons beim Kreisler-Abend

Mönchengladbach Patrick Hahn performt extrem smart die bitterböse Abart des Wiener Schmäh im Bunker Güdderath. Das Publikum ist dabei restlos amüsiert.

Von Felix Heinrichs eingeführt, rauscht mit fulminantem Tusch Patrick Hahn über den Begrüßungsapplaus hinweg ins Programm, mitten hinein in die Welt des Erfinders der bitterbösen Abart des Wiener Schmäh, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Nun ist der 27-jährige aus Wuppertal gebürtiger Grazer, also dem großen Georg Kreisler muttersprachlich nahe. Er versteht es zudem ganz vorzüglich, dessen einzigartige Kunstfertigkeit am Klavier nachzubilden. Außerdem verfügt er über einen wunderbar sitzenden hellen Tenor, der Kreislers Sprech-Gesang überraschend nahekommt. Zum Überfluss moderiert er extrem smart, spielt fröhlich mit dem Publikum, wirft Pointen wie Zuckerwatteknallbonbons in den von rohen Betonwänden gefassten Saal.