Talentierte Musikschülerin in Mönchengladbach Paulas beste Freundin ist ihre Geige

Paula Wilkes sprintet sportlich die lange Treppe hinauf. Den Geigenkoffer sicher um die Schulter gegurtet. Die 15-Jährige verbringt mehrere Stunden in der Woche in der Städtischen Musikschule. Neben dem Geigenunterricht, den sie erhält, spielt sie in verschiedenen Ensembles und hat zusätzlich Theorieunterricht. Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ tritt sie Ende März mit zwei Duos und einem Ensemble in der Kategorie „Neue Musik“ in Münster an. In allen drei Wertungen hat sie beste Chancen auf den ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.