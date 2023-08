Schülerin in Mönchengladbach Amna ist Harry-Potter-Fan und las in den Ferien drei Bücher am Tag

Mönchengladbach · Die Schülerin nahm am Sommerleseclub der Zentralbibliothek teil, der jedes Jahr in den Ferien angeboten wird. Mit 100 Büchern war ihr Lesepensum rekordverdächtig. Warum sie so gerne in die Welt der Bücher eintaucht.

24.08.2023, 17:00 Uhr

Amna geht auf das Gymnasium an der Gartenstraße. Die Elfjährige liebt es, zu lesen. Foto: Angela Pontzen

Von Angela Pontzen

Rheydt Am liebsten sitzt Amna auf der Couch im Wohnzimmer, in den Ferien sogar mehrere Stunden am Tag. Hier ist ihr Leseplatz und in den Sommerferien hat sie viele Stunden dort verbracht und insgesamt 100 Bücher verschlungen. Die elfjährige Schülerin zählt aber nicht nur Lesen zu ihren Hobbys: Zeichnen, puzzeln, Badminton und Schach spielen sind ihre weiteren Leidenschaften.