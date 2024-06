Schulaufführung in Mönchengladbach Literaturkurs am Hugo probt für Musical Sister Act

Bei der ersten Begegnung der Loungesängerin Deloris van Cartier (Trinity Edosa Iyamu) mit dem Kloster macht sie ihrem verruchten Ruf alle Ehre. Die Mutter Oberin (Hanna Michel) hat Mühe, ihr die Klosterregeln nahezubringen. Sehr authentisch hat Trinity den Charakter der aufbrausenden Sängerin angenommen. Mit einem Song, der eher Sprechgesang ist, wird sie in die Gemeinschaft der Mitschwestern aufgenommen und hat zuvor widerwillig ihren Habit angezogen. Laut schimpfend hört der Zuschauer sie aus dem Off. Dafür gibt es Szenenapplaus vom extra für die Generalprobe eingeladenen Publikum, Schüler vom „Hugo“ und vom Gymnasium an der Gartenstraße. In der Aula finden nicht nur die Probe, sondern auch alle Aufführungen statt, da der hauseigene Saal im Hugo renoviert wird. Bekanntlich erhält Deloris bei den Nonnen Schutz vor einem Gangsterboss, den sie bei einem Mord beobachtet hat.