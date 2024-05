Erinnerungskultur in Mönchengladbach Schüler des Huma setzen 43 jüdischen Jugendlichen ein Denkmal

Felix, Thomas, Luc und Lea gehen ganz selbstverständlich durch das große Tor. „Hallo Thomas“, begrüßen sie den Künstler. Auf dem riesigen Hof der ehemaligen Bettrather Grundschule und in dessen Gebäude hat Thomas Virnich sein Atelier. Der ganze Hof ist gefüllt mit Skulpturen, Material, Tischen und Werkzeug. Die vier Schülerinnen und Schüler des Stiftisch Humanistischen Gymnasiums kommen seit rund dreieinhalb Jahren hierher und arbeiten an einem Denkmalprojekt. Am Samstag, 25. Mai, soll es feierlich eingeweiht werden.