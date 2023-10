Veranstaltungen in Mönchengladbach Wenn der Pianist während des Konzerts auch witzig ist

Das ist der erste Satz des Abends: „Pathétique“ können Sie vergessen!“ Das Werk gleiche eher einer Operette denn den Erwartungen des Titels, behauptete Jonathan Alder in der Ankündigung von Michail Glinkas so überschriebenem Trio in d-Moll. Der Kommentar des Pianisten war charakteristisch für die bevorzugt scherzhafte Moderation des Abends mit dem Monti-Trio im Rittersaal von Schloss Rheydt.